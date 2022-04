Scaroni: “Disposti a perdere a zero un giocatore se fa richieste insostenibili”

Ecco le parole di Paolo Scaroni, numero uno di via Aldo Rossi ai microfoni di Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24

SULL'EVOLUZIONE DEL MERCATO - "Il calcio è cambiato, perché la sostenibilità economica è una necessità per tutti. Se un giocatore fa richieste insostenibili, siamo disposti anche a perderlo a zero".

SUL PROGETTO STADIO INSIEME AI CUGINI DELL'INTER - "Milan e Inter hanno la stessa visione perché hanno le stesse ambizioni, in primis avere un ruolo di primo piano nel calcio europeo. Lo stadio è un ingrediente fondamentale, se non il più importante, per avere successo. E' incredibile che una città come Milano non abbiamo uno stadio all'avanguardia come succede nelle altre città europee. Capisco i nostalgici, ma Milano deve essere una città all'avanguardia".