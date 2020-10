Scarnecchia: “Milan-Roma sarà un confronto sul collettivo”

MILANO – L’ex giocatore di Roma e Milan Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del match di questa sera. Ecco el sue parole:

Partita della maturità più per il Milan o per la Roma? – “Il Milan deve confermare il suo stato di forma, ma lo è anche per la Roma“.

Sfida anche tra due reparti importanti come quelli di centrocampo – “Sono centrocampi con caratteristiche diverse. Singolarmente, hanno gli stessi punti. Sarà un confronto più sul collettivo per me. Se il Milan spinge, la Roma potrebbe andare in difficoltà a livello difensivo. Se lascia campo alle ripartenze della Roma, allora potrebbe avere dei problemi“.