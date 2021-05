Scamacca, il Milan osserva ma il Genoa spara alto

Le ultime novità sul futuro dell'attaccante del Genoa, in prestito dal Sassuolo, Gianluca Scamacca, conteso da più big italiane.

MILANO - Gianluca Scamacca è uno degli attaccanti sul taccuino di Maldini e Massara. Il Milan procede dunque nell'ottica di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. n ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni. Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli. C'è poi da valutare la dinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Tonali, Meitè, la lista è folta.

LA SUGGESTIONE SCAMACCA - Anche il Milan vi parteciperà dunque e i rossoneri dovranno adeguarsi presto alla qualità che molti top club "colleghi" attualmente vantano. Uno dei nomi sul taccuino di Maldini è proprio quello di Gianluca Scamacca: attaccante moderno, giovane e di grande prospettiva. Il giovane bomber italiano non è certo una novità: il Diavolo, infatti, è da tempo sulle sue tracce. Il nome di Scamacca è stato accostato al Milan già durante la sessione estiva scorsa di calciomercato. Le richieste però erano già alte e si spiega, anche così, la decisione di darlo solamente in prestito al Genoa.

LE RICHIESTE DEL SASSUOLO - Il Sassuolo però, proprietario del cartellino, non ha alcuna intenzione di fare sconti e le parole del suo Amministratore delegato, Giovanni Carnevali, sono più che chiare: “A gennaio abbiamo detto no a 25 milioni di euro ma adesso lo sanno tutti che Scamacca vale almeno 40 milioni. In attacco si continua comunque a monitorare con attenzione la situazione legata a Dusan Vlahovic. Anche in questo caso il prezzo è volato alle stelle: Commisso, per meno di 40-50 milioni di euro, non vuole privarsene.