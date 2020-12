Satta e Boateng si separano. Lei: “Grazie per il regalo più bello”, lui: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata

MILANO – La notizia era nell’aria già da qualche mese e oggi è arrivata l’ufficialità: Kevin Prince Boateng e Melissa Satta si sono separati. A dare la notizia l’ex Velina con un post su Instagram: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”. Anche l’ex Milan, ora al Monza, ha salutato la showgirl con un storia sul proprio profilo Instagram: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la magnifica mamma che sei e che sarai“. Ecco i post completi: