Sassuolo, sedute facoltative dal 4 maggio con 2 atleti su ogni campo

Serie A, la Fase 2 del Sassuolo

MILANO – Per quanto riguarda il Sassuolo allenamenti dal 4 maggio a gruppi scaglionati, docce e palestre chiuse. Al centro sportivo presenti un medico e un preparatore. A rotazione, da lunedì 4 maggio, i giocatori a disposizione di De Zerbi si sono allenati sui 4 campi della struttura. Alle sedute individuali, con l’utilizzo di tre campi, presenti 6 atleti all’ora (un atleta per ogni metà campo), non presenzierà lo staff tecnico mentre sarà garantito un presidio sanitario di emergenza.