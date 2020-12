Sassuolo-Milan 1-2: si torna alla vittoria con Leao e Saelemaekers

MILANO – Il Milan scende in campo per la 13ª giornata di campionato contro il Sassuolo, quinto in classifica. Nel corso del primo tempo il Milan ci mette 6,76 secondi (record storico) per passare in vantaggio con Rafael Leao, ben servito centralmente da Calhanoglu.Il Milan raddoppia all’ottavo con Calhanoglu, servito centralmente da Leao. Il gol viene però annullato per un millimetrico fuorigioco ad inizio azione di Saelemaekers. Lo stesso belga però si riscatta siglando il gol del 2-0 poco dopo: grande scatto di Theo dalla sinistra e palla in mezzo che deve solo essere spinta in porta. Nel corso del secondo tempo il Sassuolo parte forte tentando di scardinare la difesa rossonera. Il Milan resiste e cerca di farsi vedere a sua volta dalle parti di Consigli. Al 75esimo è però strepitoso Donnarumma sul fendente dai 20 metri di Bourabia. Pochi minuti dopo Hauge rientra sul suo solito destro e prova più o meno da stessa posizione a far male a Consigli, che però si fa trovare pronto. All’89esimo il Sassuolo accorcia le distanze con un calcio di punizione di Berardi, deviato da Hauge che colpevolmente si stacca dalla barriera. Finisce così però ed il Milan espugna il Mapei Stadium.