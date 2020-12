Sassuolo, De Zerbi: “Direi di no allo scambio Tonali-Locatelli”

Sassuolo, parla De Zerbi

MILANO – Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, si è così espresso a Sportitalia su un’idea (che è resta di fanta) mercato, proposta dai conduttori e dai presenti in studio: “Scambio Tonali-Locatelli? Il mio gruppo è forte così e non si tocca. Quando mi chiedono della crescita di Locatelli, c’è il merito mio e dello staff ma c’è quello della società e del gruppo storico del Sassuolo. Non era così scontato che si calasse così bene nella realtà”.

SULL’OFFERTA RICEVUTA: “L’offerta dello Spartak Mosca per me? Non esiste la possibilità di lasciare il posto dove sto lavorando ad anno in corso. Non ho voluto ascoltare nessun genere di proposta”.

SUL MODULO DELL’INTER: “3-5-2 o 5-3-2? Dipende. Io non credo tanto ai sistemi di gioco. In Europa chi gioca a tre non ha mai vinto, però non è neanche così. Magari squadre che difendono a quattro poi costruiscono a tre, solo che non ci si accorge di questo o non si mette l’attenzione giusta. Dipende da tante cose il risultato, non dalla difesa a tre. Poi se il quinto fa il laterale offensivo è un’altra cosa rispetto a un terzino bloccato”.

SUL NAPOLI: "Devo dire che quella di Napoli è una piazza molto calda, bellissima e che mi è rimasta nel cuore. Non posso non avere un bellissimo ricordo della piazza di Napoli. Sono stato bene lì. Mi sono legato agli azzurri come a tutte le altre società in cui ho militato. Il Napoli, tuttavia, al momento è guidato da un grande allenatore come Gennaro Gattuso. Ho un ottimo rapporto con Rino, penso che sia una bellissima persona oltre che un validissimo professionista. Non posso che augurare il meglio a lui e al suo Napoli".