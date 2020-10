Santos, ingaggiato un ex giocatore del Milan: contratto da 230 euro…

MILANO – A 36 anni Robinho è pronto a vestire di nuovo la maglia del Santos, club che lo ha lanciato nel calcio internazionale e in cui ha già giocato per ben tre volte in carriera. L’attaccante brasiliano, protagonista anche nel Milan per quattro anni e vincitore di uno Scudetto nel 2011, ha sottoscritto un contratto di cinque mesi. Una decisione presa per amore di questo sport e del Santos, non certo per un motivo economico, dato che Robinho percepirà uno stipendio simbolico da 230 euro al mese. Tramite un messaggio su Twitter, il Santos gli ha dato il bentornato.