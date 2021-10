Sans: “Il Milan ha avuto qualche contatto per Collado”

Ecco le parole di Gabriel Sans, giornalista de El Mundo Deportivo, ai microfoni di MilanNews su Collado, finito in orbita rossonera

Ci sono altri club interessati? - "Lo Sheffield United era interessato e lo è ancora. Dal club mi hanno confermato che non è ancora cambiato nulla e che hanno bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Lo conoscono bene e lo vorrebbero acquistare in prestito con diritto di riscatto, mentre il giocatore non vorrebbe trasferirsi con questa formula"

Ora il giocatore è fuori rosa... - "Per contratto dovrebbe essere in prima squadra ma non è il profilo di giocatore che piace a Koeman, che non gli ha dato minuti. È un caso simile a Riqui Puig o Pjanic. Giocatori che non piacciono all'allenatore e che non contano per lui".