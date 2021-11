Sanches al Milan, l’agente vede bene il trasferimento in rossonero

Il Milan valuta e studia il probabile arrivo a Milanello di Renato Sanches. Maldini però ora può contare anche sull'agente del portoghese

Le parole di Renato Sanches a L'Equipé fanno sognare i tifosi rossoneri: "Ho parlato con il mio agente, so quali club stanno chiamando e quali no, ma ora non posso dirlo. Ma so di essere pronto. Se arriva un’offerta, vedrò cosa è meglio per me. Milan e Arsenal?Forse sono interessate entrambe, ma non lo so con certezza. Il Milan mi piace molto, è un club che ha classe e storia. Come detto sono pronto a cambiare qualora ce ne fosse la possibilità. Via a gennaio? Possibile, devo valutare tutto”.