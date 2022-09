Verso Milan-Napoli, venduti 67mila biglietti: San Siro verso il sold out

Domenica sera si prospetta un San Siro delle grandi occasioni per la sfida del Milan contro gli azzurri. Ecco il dato dei biglietti venduti.

Redazione Il Milanista

Domenica sera a San Siro arriva il Napoli, per l’attesissimo big match contro il Milan. Le due formazioni si sfidano per un importantissimo scontro diretto, che vede affrontare due squadre che lottano per lo scudetto. Entrambe le formazioni infatti si trovano al primo posto con 14 punti, vogliosi di trionfare sugli avversari. Proprio per la gara di domenica sera si prospetta un San Siro delle grandi occasioni. Finora sono stati venduti ben 67mila biglietti, con ancora pochissimi tagliandi a disposizione. La sensazione è che San Siro vada ancora una volta verso il tutto esaurito, pronto a regalare una magnifica cornice a una partita estremamente importante.

Nel frattempo continuano gli allenamenti delle due squadre. Il Milan dovrà fare a meno di Leao, squalificato per un turno a causa dell’espulsione rimediata a Marassi. Mister Pioli non potrà contare nemmeno su Origi e Rebic, alle prese con i rispettivi infortuni. Per tale motivo il tecnico rossonero sta pensando di schierare Saelemaekers a sinistra al posto del portoghese, con DeKetelaere in campo dal primo minuto.

Anche i partenopei sono alle prese con decisioni importanti. Come si sapeva da giorni, Osimhen non sarà tra i convocati di San Siro. Spalletti sta decidendo in queste ore quale formazione mettere in campo e ci sono attualmente dei ballottaggi in atto. Il primo riguarda il tridente, con Raspadori che sembra in vantaggio su Simeone. L’altro invece riguarda la difesa, con Mario Rui favorito su Olivera. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere i dubbi a tal proposito.