Rebus nuovo stadio: San Siro si oppure San Siro no?

Continua a tener banco il dilemma in merito al nuovo stadio per Milan e Inter. San Siro resterà la casa delle due milanesi?

Milan e Inter non hanno ancora trovato la loro prossima casa. Secondo le ultime indiscrezioni l'opzione San Siro non è ancora scemata del tutto. Andiamo a sentire alcuni pareri.

“Da milanese che è andato molte volte allo stadio - ha dichiarato al Corriere della Sera - non sono per l’abbattimento di San Siro. Sono legato a San Siro come tutti i ragazzini che negli anni ‘60 e ‘70 andavano allo stadio. È un impianto che deve essere preservato e tutelato. Mi rendo conto che ci sia l’esigenza da parte di Milan e Inter di avere uno stadio nuovo. Per quello che mi riguarda, San Siro lo considero un qualcosa di speciale”. Queste le parole del presidente del Torino Urbano Cairo sul nuovo San Siro.