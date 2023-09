San Siro, parla il Sindaco di Rozzano: “Questo il piano di Milan e Inter”

Il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, è tornato a parlare del futuro di San Siro e del piano attuato dal Milan e dall’Inter

Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, ha parlato sul canale Youtube di Diego Ligorio dello stadio di San Siro. Sull’attuale casa di Milan e Inter ha dichiarato: “Se non ci fosse un interesse, non si scomoderebbe l’amministratore delegato. Da lì a dire che lo stadio si farà sicuramente, ce ne passa. Io sono un pragmatico, fino a che non c’è un atto, non c’è nulla. Poi tengo sempre in considerazione che la pista San Siro non è ancora completamente tramontata”.

Il piano di Milan e Inter — “Parlo da tifoso, a titolo personale, io credo che Milan e Inter stiano perfezionando un pacchetto per rendere le due squadre appetibili, questo non può prescindere da un progetto di uno stadio. Può essere pensato tutto in funzione di una futura vendita. Lo stadio è veramente un introito importante. Da quello che so, per San Siro, le distanze sui costi sono importanti”.

