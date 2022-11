San Siro omaggia Gazidis, Scaroni: “Grazie per il tuo impegno”

I tifosi del Milan presenti a San Siro hanno salutato e omaggiato Ivan Gazidis, per il quale oggi sarà l'ultima partita da CEO

Negli ultimi giorni è emersa la notizia che Ivan Gazidis non sarà più il CEO del Milan . Lavorerà per il club rossonero fino al 5 dicembre, poi al suo posto subentrerà Giorgio Furlani.

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha preso la parola e ha salutato il suo collaboratore: "Voglio dare un saluto speciale ad Ivan Gazidis. Oggi è l’ultima giornata con noi. Voglio che Ivan senta il vostro abbraccio per questi quattro anni meravigliosi passati insieme. Grazie per il tuo impegno e per la tua passione. Ci rivediamo presto a Milano ma intanto vogliamo darti un grande abbraccio Milanista. Grazie Ivan".