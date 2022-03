Coppa Italia, da venerdì in vendita i biglietti per il derby

Da venerdì saranno messi in vendita i tagliandi per il settore ospiti di San Siro in vista del derby di Coppa Italia

“Dopo che la Lega Calcio ha stabilito date e orari dei prossimi impegni dei rossoneri, AC Milan comunica che la vendita dei biglietti per il settore ospiti al Secondo Anello Blu per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter-Milan (martedì 19 aprile ore 21.00), inizierà venerdì 25 marzo e sarà divisa in tre diverse fasi di vendita. Dalle ore 15.00 di venerdì 25 marzo alle ore 23.59 di lunedì 28 marzo: vendita riservata agli abbonati al campionato 2019/20. Ciascun abbonato potrà acquistare solo il proprio biglietto. Dalle ore 10.00 di martedì 29 marzo alle ore 23.59 di lunedì 4 aprile: vendita riservata ai titolari di Cuore Rossonero. Ciascun titolare potrà acquistare solo il proprio biglietto. Dalle ore 10.00 di martedì 5 aprile: vendita libera degli eventuali biglietti residui dopo i precedenti periodi di vendita”.

Punti vendita e prezzi

“I biglietti saranno disponibili online sul nostro sito nella sezione dedicata e presso la Biglietteria di Casa Milan. Il prezzo dei biglietti è di 40€”. Questo il comunicato del Milan in merito alla vendita dei biglietti per il derby di Coppa Italia.

Le regole d'oro per il tifoso

“Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

1. Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

2. Munirsi di un valido documento di identità

3. Munirsi di un valido biglietto per la partita

4. Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

5. Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

6. Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

7. Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all'ingresso e all'uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

8. Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo”. Questo il comunicato sulle regole da seguire