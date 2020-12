Sampdoria, tanti dubbi per Ranieri in vista del Milan

MILANO – Domenica sera il Milan affronterà la Sampdoria. Il tecnico doriano, Claudio Ranieri, deve scegliere molti dubbi di formazione: In difesa l’unico certo del posto è Lorenzo Tonelli. Affianco dell’ex Napoli uno tra Yoshida e Alesx Ferrari. Sulla mediana i dubbi del testaccino riguardano l’esterno mancino, uno tra Damsgaard e Jankto, mentre a centrocampo si giocano il posto uno tra Ekdal e Adrien Silva. In attacco, affianco a Fabio Quagliarella, giocherà uno tra Verre, Ramirez e Gabbiadini. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA