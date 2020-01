Milan-Sampdoria, parla Murru

MILANO – Nicola Murru, terzino sinistro blucerchiato, si è così espresso a sampdorianews.net sulla prossima sfida tra Milan e Sampdoria: “Il Milan è un avversario tosto, probabilmente la loro classifica in questo momento non è il reale manifesto dei valori tecnici della squadra, ma noi andremo a San Siro per fare risultato. Senza paura”. CLICCA QUI>Intanto, segui tutte i passi di Ibrahimovic a Milano minuto per minuto: ecco tutte le news