Sampdoria-Milan, i convocati di Mister Pioli: c’è una sorpresa!

Le scelte di Mister Stefano Pioli sui calciatori da convocare per la prima sfida della stagione: questa sera contro la Sampdoria.

Dopo una proficua estate di lavoro i rossoneri inaugurano ufficialmente la loro stagione con il posticipo della 1° giornata della Serie A TIM 2021/2022: Sampdoria-Milan, infatti, si gioca questa sera alle 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Questi i convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli per l'esordio in campionato. C'è una sorpresa importante che riguarda Pobega. Il Torino sta infatti per chiudere per l'arrivo di Tommaso Pobega dal Milan: questa sera però il giocatore sarà a disposizione di Pioli per la partita contro la Sampdoria, poi dovrebbe andare in prestito al Toro. Si attende insomma l'arrivo di un altro centrocampista prima di ufficializzare la cessione in prestito. Ma oggi, il giovane classe 1999 potrebbe avere una chance di mettersi in mostra...