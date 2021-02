Salvini su Instagram: “Se perdi con il più forte, non ci sono scuse. Onore ai vincitori”

MILANO – Il Milan perde il derby e lo perde malamente: un 3 a 0 che non lascia scampo e giustificazioni alla prestazione dei rossoneri, caduti sotto i colpi di Lautaro Martinez (2 gol) e di Romelu Lukaku (1 gol e un’assist). Eppure all’inizio del secondo tempo, quando il risultato era già sull’uno a zero per i nerazzurri, i ragazzi di Stefano Pioli hanno avuto la possibilità di riaprire la partita ma Samir Handanovic ha compiuto un triplice miracolo innalzando un vero e proprio muro sulla linea di porta. Un muro che non è stato mai abbattuto. Merito della difesa costruita da Antonio Conte che, tranne qualche minuto di appannamento, non hanno mai corso dei veri e propri rischi.

Certamente i tifosi del Milan non sono contenti dell’esito del derby. Una partita che avrebbe dovuto riportare i rossoneri in testa alla classifica dopo una settimana infernale iniziata con la sconfitta contro lo Spezia e il pareggio in Europa League contro la Stella Rossa di Samir Handanovic. Ma forse c’è un tifoso che ha preso la sconfitta nel migliore dei modi.

Matteo Salvini, il commento della partita

“Casa, panino e pronti per il Derby! Pronostico?“, è questo il primo post dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega Nord. grande appassionato di calcio e tifoso rossonero, ha posto la domanda sul proprio profilo Instagram con una foto accanto al figlio con indosso la maglia di Zlatan Ibrahimovic.