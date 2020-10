MILANO – Con alcune dichiarazioni rilasciate al Salone Nautico di Genova e riportate da Lalaziosiamonoi.it, il Senatore Matteo Salvini si è espresso sulla vicenda legata a Juventus-Napoli: “Non voglio dare giudizi, ma se esistono dei regolamenti, devono valere per tutti, Napoli compreso. Se ci sono state altre squadre che con due positivi sono andate a giocare, non si capisce perché quella di Gattuso non abbia potuto fare altrettanto. I protocolli vanno rispettati”.