Salvini: “Favorevole alla riapertura degli stadi”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio 24, Matteo Salvini, segretario della Lega ed ex Ministro degli Interni, si è espresso sulla possibilità di riaprire gli stadi al 25% della loro capienza: “Mi sembra ragionevole. Non vedo dove sia il problema: in sicurezza, con gli ingressi scaglionati, gli stadi si possono riaprire, così come riaprirei anche le università. Il calcio ha bisogno degli introiti dei botteghini: non ci sono solo i giocatori milionari, ma anche tantissime persone che guadagnano 1000 euro al mese”.