Salisburgo-Milan, Jaissle: “Gara equilibrata. La prestazione mi soddisfa”

Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Milan: queste le sue parole

Redazione Il Milanista

Il Milan esce dalla sfida alla RedBull Arena di Salisburgo con un punto. I rossoneri pareggiano per 1-1 all'esordio stagionale in Champions League contro la terza forza del girone. Gli austriaci hanno giocato e messo in difficoltà la retroguardia di Maignan e compagni. La sblocca Noah Okafor al 28' e pareggia i conti poco prima dell'intervallo, al 40', Alexis Saelemaekers. Un punto a testa in una gara molto equilibrata.

Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Salisburgo Matthias Jaissle, queste le sue parole:

PRESTAZIONE DELLA SUA SQUADRA - "Sono molto soddisfatto della nostra performance contro avversari fortissimi. Abbiamo dovuto compensare dei problemi con lesioni avvenute prima e durante la partita, è stata sicuramente una serata positiva per noi"

PAREGGIO A FINE GARA - "Come ho già detto è stata una partita interessante, molto bello. Non pensiamo ai punti, alla classifica, siamo contenti di come abbiamo rappresentato la nostra squadra in Coppa"

DISPIACERE PER I TRE PUNTI MANCATI - "Siamo soddisfatti ma ambiziosi, volevamo mostrarci con la nostra forza, il nostro modo di giocare. Se avessimo vinto contro una squadra così sarebbe stato molto bello"

PRESTAZIONE DI KAMERI - "Una sorpresa ma non per me, nelle scorse settimane ha dimostrato di essere molto forte e di avere molto potenziale"

INFOTUNI - "L’allenatore ha dei consulenti, quindi prepariamo scenari per gestirli in fretta e bene. È un problema se qualcuno si fa male, i giocatori subentrati come Bernardo meritano il nostro rispetto"

PALO LEAO - " Cosa ho pensato sul palo di Leao? Non ho respirato, penso sia normale avere delle fasi di gioco in cui ti senti sotto pressione. Abbiamo avuto un’ottima occasione con Fernando, anche in quel momento non respiravo. Partita equilibrata e voglio fare i complimenti sia al Milan che alla nostra squadra, sono fiero di loro".

PREOCCUPAZIONE INFORTUNI "Non sono preoccupato, ma spero si risolva tutto. Speriamo vada tutto bene".