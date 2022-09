Salisburgo-Milan, formazioni ufficiali: out Messias, va dentro Saelemaekers

Il Milan si prepara a scendere in campo per l'esordio stagionale in Champions League contro il Salisburgo. Calcio d'inizio ore 21:00 alla RedBull Arena di Salisburgo. Pioli ha sciolto i dubbi di formazione, confermando 10/11 dei titolari scelti per il derby di sabato scorso. L'unica variazione è la presenza di Saelemaekers dal primo minuto al posto di Junior Messias.