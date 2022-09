Salisburgo-Milan: Saelemaekers rimette in gioco ma non evita il pareggio

Questa sera alle ore 21:00 il Milan ha debuttato nella Champions League 2022/2023 . I rossoneri ospiti del Salisburgo hanno ottenuto un pareggio alla Red Bull Arena . La squadra di Stefano Pioli è partita con lo stesso undici titolare del derby, unica eccezione Saelemaekers rispetto a Junior Messias . A trovare il goal del vantaggio è stato proprio il Salisburgo. Al 28' minuto di gioco Fernando ruba palla a Bennacer e serve Okafor, tunnel a Kalulu e poi diagonale che trafigge Mike Maignan . Ma a mettere la firma del pareggio ci pensa proprio lui, Alexis Saelemaekers, l'uomo che nessuno si aspetta. I rossoneri escono con il palleggio grazie a De Ketelaere e Tonali, palla profonda per Rafael Leao che mette un buon pallone in area per Saelemaekers che arriva a rimorchio e batte il portiere avversario.

Nella ripresa del secondo tempo i rossoneri si affacciano nuovamente in maniera pericolosa alla porta di Kohn grazie al tiro in diagonale dal limite dell'area di Pobega . Il secondo tempo dei Diavoli continua con una fiacca conclusione di testa di Origi che viene domata dal portiere avversario. Al minuto 88' arriva lo squillo degli avversari su un erroraccio di Theo Hernandez che regala palla a Sesko, ma la conclusione dell'attaccante finisce fuori alla sinistra di Maignan . Al minuto 94 il palo nega l'emozione più grande a Rafael Leao, ovvero segnare il goal del vantaggio. Tutto quindi rimandato alla prossima, la gara termina con il risultato di 1-1.

Testa ora alla prossima gara di campionato, dove i rossoneri affronteranno in trasferta la Sampdoria di Marco Giampaolo allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà l'ennesima gara importante per il Milan che vorrà trovare nuovamente i tre punti dopo l'ottima vittoria ottenuta nel derby della Madonnina. Gli uomini di Stefano Pioli vorranno rimettersi in corsa nuovamente per la vetta della classifica e per farlo dovranno continuare ad ottenere il massimo dei punti disponibili.