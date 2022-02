MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Salernitana-Milan

Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati ieri sera nel match tra Salernitana e Milan

Redazione Il Milanista

Ieri sera allo stadio Arechi di Salerno è andata di scena la partita tra Salernitana e Milan. Il risultato finale è stato di 2-2. Un punto che va sicuramente meglio ai granata di Nicola rispetto ai rossoneri di Stefano Pioli ai quali servivano i 3 punti per continuare a guardare tutti dall'alto al basso in classifica. Ora, invece, l'Inter avrà la possibilità di riprendersi la vetta oggi alle ore 18 nel match contro il Sassuolo in programma a San Siro.

PRIMO TEMPO - Siamo pronti. Andiamo a vedere gli episodi più controversi del match. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina promuove la prestazione dell'arbitro del match di ieri sera. Si tratta di Micheal Fabbri della sezione di Ravenna. Valuta bene tutto sul primo gol del match siglato da Junior Messias. Gol regolare quello del brasiliano perché tenuto in gioco dal duo Fazio-Ranieri. Anche sul pareggio di Bonazzoli è tutto buono. L'ex blucerchiato è in posizione regolare e in rovesciata segna un eurogol.

LEAO CHIEDE IL RIGORE - Poco prima della rete di Bonazzoli che è valsa il momentaneo 1 a 1, Rafael Leao ha chiesto un rigore. Il portoghese crossa un pallone che finisce addosso al terzino destro della Salernitana Mazzocchi. Di primo acchito potrebbe sembrare rigore ma i replay mostrano come il pallone sbatta sulla coscia del giocatore granata e non sul braccio.

DUBBI - Dubbi che invece rimangono al minuto 43. Junior Messias entra in area e reclama un rigore. Le immagini mostrano come Luca Ranieri trattenga abbastanza vistosamente il giocatore ex Crotone. Sia l'arbitro che il VAR ritengono però il tutto un contatto di gioco e lasciano quindi proseguire l'azione. Rimane più di qualche dubbio su questa valutazione.

SECONDO TEMPO - Nessun episodio da moviola da segnalare nella seconda frazione di gioco. Il Milan porta a casa un punto dallo stadio Arechi di Salerno.