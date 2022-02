Salernitana-Milan, formazioni ufficiali: torna Hernandez, Giroud in attacco

Ecco le formazioni ufficiali della sfida del Milan contro i granata, in programma alle 20:45 all’Arechi di Salerno.

Torna in campo la Serie A con la 26esima giornata di campionato. Tra poco più di un’ora i rossoneri affronteranno in trasferta i granata allo stadio Arechi di Salerno. Il Milan vuole ottenere tre punti importanti, per continuare a dominare la classifica e rimanere in vetta. Gli uomini di Nicola invece sono alla ricerca di punti preziosi per poter rimanere in Serie A. La squadra campana è ultima in classifica a rischio retrocessione e proprio oggi scenderà in campo per la prima partita con il nuovo mister (che ha preso il posto dell’esonerato Colantuono).