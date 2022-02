Salernitana VS Milan: i duelli del posticipo di oggi

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il Milan ha reso noto i possibili duelli del match di questa sera

Redazione Il Milanista

In vista del match di questa sera tra Salernitana e Milan, il club di via Aldo Rossi ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, i possibili duelli della partita

SALERNITANA-MILAN: I DUELLI

Dall'attacco alla difesa: i principali incroci attesi in campo

Un esame da non sbagliare in uno stadio che mancava da tempo, di fronte a un avversario in leggera ripresa e con un nuovo allenatore. L'ambiente sarà caldo, la gara difficile e presenterà come sempre diversi duelli sportivi in campo. Ecco i più probabili e attesi verso Salernitana-Milan:

FEDERICO BONAZZOLI vs OLIVIER GIROUD

Con Ibrahimović ancora indisponibile, toccherà di nuovo a Giroud comandare l'attacco. Olivier sta vivendo un grande momento di forma, soprattutto a livello realizzativo, ma è ancora alla ricerca del primo gol in trasferta in questo campionato. Finora ha segnato sette reti (dieci comprese quelle in Coppa Italia), tutte a San Siro: a Salerno potrebbe esserci l'occasione giusta per ritrovare anche la gioia esterna, che in carriera gli manca da più di un anno. La punta avversaria sarà Federico Bonazzoli, a quota cinque gol e miglior marcatore della Salernitana in campionato. Nello scorso weekend a Genova ha firmato il prezioso pareggio e in generale è il granata di movimento ad aver giocato più partite in questa Serie A (venti); primo per tiri nello specchio (dieci). Chi farà meglio avrà alte probabilità di regalare altri punti importanti alla propria squadra.

LUCA RANIERI vs THEO HERNÁNDEZ

Hernández torna dalla squalifica ma resta diffidato, partirà comunque titolare e avrà la solita libertà d'impossessarsi della fascia sinistra. Theo ha fornito cinque assist in questo campionato, non ha mai fatto meglio di così. In più, cinque delle sue ultime sei reti in Serie A sono arrivate in trasferta. Per il terzino ci vorrà prima di tutto attenzione e ordine in difesa per poi offendere con qualità, creando i consueti pericoli che lo portano ad essere il rossonero con più falli subiti (42). Stesso ruolo e stesso piede per Luca Ranieri, giovane italiano che si sta distinguendo in positivo nella difficile stagione dei campani: nella Salernitana ha il record di passaggi effettuati (558), passaggi nella metà campo offensiva (332) e cross effettuati (59).

FRANCK RIBÉRY vs RAFAEL LEÃO

Leão ha appena festeggiato le 100 presenze in maglia rossonera e potrebbe segnare in tre match di fila per la prima volta con il Milan in tutte le competizioni. Rafa ha preso parte a otto gol in otto match ufficiali nel 2022 (cinque reti e tre assist); in più, per la prima volta è andato in doppia cifra con un Club in una singola stagione considerando tutte le competizioni (dieci gol nel 2021/22). Un fattore determinante il portoghese, che sta sbocciando e mostrando tutto l'enorme potenziale. Poche le somiglianze rispetto a Ribéry - dall'età alle caratteristiche, fino alla posizione in campo -, in comune l'estro e l'amore per i dribbling. L'ultimo gol in Serie A del francese è arrivato proprio contro il Milan nel marzo 2021, un dato da tenere in considerazione per il Diavolo.

LASSANA COULIBALY vs FRANCK KESSIE

A centrocampo spicca un incrocio di muscoli e sostanza. Kessie e Coulibaly arrivano entrambi dall'esperienza in Coppa d'Africa, anche se Costa d'Avorio e Mali non si sono mai affrontate pur raggiungendo la fase a eliminazione diretta. Franck è ancora alla ricerca della miglior condizione, ma Pioli non ci vuole rinunciare: che l'aver segnato all'andata gli porti fortuna? Lassana è già alla 18ª presenza, di certo una risorsa anche per Nicola, e ha sempre battagliato lì nel mezzo: nessun compagna ha più contrasti di lui, 25. Corsa, lotta, lavoro sporco: una battaglia ravvicinata per conquistare terreno.