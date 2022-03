Sala sul tema nuovo stadio: “A Sesto o a San Siro le tempistiche sono uguali”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlare del tema nuovo. Inoltre sentite le parole di Setti su un possibile obiettivo rossonero

Del tema legato al nuovo stadio è tornato a parlare il sindaco di Milan Giuseppe Sala che dice: “I club dicono: ‘Quello che serve è un vero progetto esecutivo e per farlo servono tanti soldi e in una situazione di incertezza, tante risorse non siamo disponibili a investirle’. Si può fare il dibattito pubblico sul progetto esistente ma vale di meno. Il dibattito pubblico non allunga i tempi, considerando che ci sono già i ricorsi al Tar e la richiesta di referendum. Anzi, il dibattito pubblico, automaticamente, annullerebbe il referendum. Il problema, dunque, è se le squadre avranno la pazienza di aspettare ancora alcuni mesi oppure no. Ma andando altrove, prendiamo Sesto, non guadagnerebbero molto tempo”. Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala sul dibattito riguardante il nuovo stadio di Milan e Inter.

Milan, senti Maurizio Setti sul possibile obiettivo di mercato rossonero

Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti ha invece parlato di un possibile obiettivo di mercato del Milan. Vale a dire Barak. Setti in esclusiva all'Arena dice: “Io non precludo niente. Il Verona non può correre dietro a chi non vuole restare o non può rimanere. Un calciatore ha un periodo breve. Davanti a certe offerte fatichi a dire di no. Se società come Inter, Juventus o Milan lasciano andare giocatori, perché altri offrono di più, credo che l’Hellas non possa permettersi di fare il contrario”. Queste le parole del presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti su Barak.

Antonio Di Gennaro ha invece parlato della lotta Scudetto

"La squadra di Spalletti resta in piena corsa per lo Scudetto, avrei fatto lo stesso discorso per il Milan se avesse perso al Maradona. Il campionato è ancora molto aperto e ci può stare di tutto, anche la Juve se battesse l'Inter potrebbe rientrare". Queste le parole di Antonio Di Gennaro in esclusiva al Mattino.