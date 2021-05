Saelemaekers, tutto buono fino al tiro: come può diventare leader del futuro

MILANO – Alexis Saelemaekers è una delle più belle immagini che il Milan si porta dietro da questo inizio di stagione. Le prestazioni dell’esterno rossonero ormai non sorprendono più. Scelto da Pioli per occupare il ruolo di esterno...

Redazione Il Milanista

MILANO - Alexis Saelemaekers è una delle più belle immagini che il Milan si porta dietro da questo inizio di stagione. Le prestazioni dell'esterno rossonero ormai non sorprendono più. Scelto da Pioli per occupare il ruolo di esterno alto a destra al posto di Castillejo, il classe '99 sta ripagando la fiducia dell'allenatore. Il tecnico rossonero raramente lo tiene fuori. Sia contro il Sassuolo Saelemaekers poi, in cui ha offerto un passaggio vincente per il numero 10, contribuendo al gol dell'1-0, sia contro il Benevento, si sono viste le sue abilità da assistman. Le qualità del belga sono insomma tante, non a caso è uno dei giocatori più impegnati.

COSA GLI MANCA PER ESPLODERE AD ALTI LIVELLI - D'altro canto troppe volte abbiamo visto il giovane esterno belga fallire occasioni sottoporta o preferire un passaggio quando la soluzione migliore sarebbe stata senza dubbio il tiro in porta. In un anno e mezzo di Milan ha siglato solamente 4 gol, offrendo 8 assist ai propri compagni. Ciò che alle volte gli manca è il coraggio di far gol e probabilmente anche un pò di forza nelle gambe per "spaccare la porta" impedendo qualsiasi risposta del portiere avversario. I tiri deboli sono un pò un marchio della casa. Ma Saelemaekers ha tempo, modo e carattere per migliorare in questi aspetti e fare il Milan ancora un pò più suo.

LA CURIOSITA' DI GIORNATA - Come riportato da acmilan.com, sito ufficiale dei rossoneri, il Milan ha tentato 11 tiri nello specchio contro il Benevento (5 dei quali con Ibrahimović): non ne ha mai effettuati di più in una gara di questa Serie A, se non nella sfida vinta per 4-0 contro il Crotone ad inizio febbraio. A contribuire a questo dato anche Saelemaekers che però non ha trovato la via del gol.