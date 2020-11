Saelemaekers torna a Milano. Ecco il tweet della Nazionale

MILANO – Dal ritiro del Belgio non arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Infatti durante i controlli medici il rossonero Alexis Saelemaekers è risultato infortunato. Per questo motivo il classe ’99 è di ritorno a Milano. Oltre a lui il c.t. Roberto Martinez dovrà rinunciare a centrocampista Leandro Trossard del Brighton e il portiere Hendrik Van Crombrugge dell’Anderlecht. In rossonero Saelemaekers ha disputato, fin’ora, tutte le partite di campionato, tre presenze nei preliminari di Europa League e una nella fase a gironi che gli hanno fatto mettere a referto 2 gol e 2 assist. Ecco il tweet della nazionale belga: