Milan, Saelemaekers segna il suo primo gol in Champions League

Ieri sera Alexis Saelemaekers ha segnato il gol del pareggio per il Milan. Per lui si tratta del primo gol messo a segno in Champions.

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan ha pareggiato la prima gara di Champions League contro il Salisburgo alla Red Bull Arena. I rossoneri sono passati in svantaggio al 28esimo minuto di gioco, a causa della rete di Okafor. La risposta dei diavoli è arrivata al 40esimo con Saelemaekers, che ha realizzato il suo primo gol in Champions League dopo sette presenze. La società rossonera ha pubblicato sul sito acmilan.com tutti i numeri maturati nel corso del match. Vediamoli insieme:

1- Il Milan ha avuto un possesso palla del 65.1%, il più alto mai registrato dai rossoneri in una gara di Champions League dal 2003/04 (da quando Opta raccoglie questo dato).

2- I rossoneri hanno perso solo una delle sue ultime dodici partite di esordio nella fase a gironi di Champions League (8V, 3N).

3- Il Milan è andato in svantaggio in quattro delle sei gare ufficiali disputate in questa stagione, evitando la sconfitta in ciascuna occasione (2V, 2N).

4- Rafael Leão è il giocatore della Serie A ad aver servito più assist in tutte le competizioni nel 2022 (11).

5- Alexis Saelemaekers ha segnato il suo primo gol in carriera in Champions League, alla sua settima presenza nella competizione.

Grazie alla rete del belga, il Milan è riuscito a riacciuffare il risultato e a portare a casa un punto. Proprio negli ultimi secondi di gioco il Milan è stato vicino alla rete del raddoppio, ma la palla è finita sul palo della porta avversaria. Alexis Saelemaekers è tornato così a far esultare il popolo rossonero. Per lui si tratta della prima rete messa a segno in Champions League, dopo solo sette presenze. Proprio il calciatore belga è stato votato dai tifosi rossoneri come il miglior giocatore della gara. Sempre sul sito acmilan.com si legge:

“Il belga è stato il più attivo in una prima frazione chiusa e complicata per i rossoneri, il suo sacrificio per i compagni e la sua intraprendenza gli sono valse il premio come migliore in campo di Salisburgo-Milan. Alexis ha preceduto i due compagni Rafael Leão, autore dell'assist per l'1-1, e Theo Hernández nelle preferenze espresse dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App. Un sinistro che non ha lasciato scampo a Köhn, per una rete d'importanza capitale nel cammino europeo dei rossoneri. Una realizzazione caratterizzata da freddezza e precisione. Alexis ha primeggiato tra i rossoneri come numero di cross (7) e cross positivi effettuati (2), così come nel dato riguardante i dribbling positivi (ben 5)”.