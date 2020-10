Saelemaekers nella storia del Milan

MILANO – Il belga Alexis Saelemaekers ieri sera, nel match contro il Rio Ave, ha trovato il suo primo gol europeo con la maglia del Milan. Un bel modo per festeggiare la convocazione in Nazionale e per entrare anche nella storia dei rossoneri. Infatti l’ex Anderlecht con i suoi 21 anni e 96 giorni è il più giovane straniero ad aver realizzato una marcatura in una competizione europea dai tempi di Alexander Pato. L’ex numero 7 rossonero segnò in Champions League contro il Real Madrid.