Saelemaekers a Sky Sport: “Non giochiamo per arrivare secondi o terzi”

Ecco le parole di Saelemaekers al termine di Milan-Venezia

SOSTITUZIONI VINCENTI - “Ho provato ad aiutare la squadra e ci sono riuscito, anche grazie ai miei compagni. Siamo entrati in buona condizione, siamo contenti”.

SCUDETTO - “Una squadra competitiva vuole sempre vincere, proveremo a farlo in questa stagione. Proveremo a fare qualcosa di bello”.

SE NE PARLA NELLO SPOGLIATOIO? - “Penso che è una squadra competitiva vuole vincere, non iniziamo per arrivare secondi o terzi. Poi ovviamente prendiamo partita per partita e vediamo dove arriviamo”.