Saelemaekers a MTV: “Siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare così. Sono contento di aiutare la squadra”

MILANO – Alexis Saelemaekers, dopo la vittoria sulla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di MilanTv. Ecco le parole dell’esterno belga:

SULLA FIDUCIA DI PIOLI – “Per me è molto importante avere la fiducia della squadra e del mister perché mi da grande forza. Sono contento di aiutare la squadra e devo continuare così“.

SU PIOLI – “Sappiamo che per lui non è un momento facile e per questo abbiamo giocato e vinto per lui“.

MIGLIORAMENTI – “Stiamo lavorando ogni settimana per la vittoria e dobbiamo continuare in questo modo partita dopo partita. Siamo sulla buona strada“.