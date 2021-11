Sacchi parla della grande vittoria del Milan al Wanda Metropolitano

Arrigo Sacchi ha commentato la bellissima vittoria di mercoledì sera del Milan sul campo dell'Atletico Madrid. Ecco le sue parole.

Queste le sue parole sulle pagine della "Rosea": "Il Milan di Pioli ha battuto l’Atletico e adesso spera. L’incontro è stato equilibrato nei primi 45’, con poche occasioni da tutte e due le parti. Il secondo tempo è stato come il primo fino all’ingresso di Ibrahimovic , che ha dato fiducia ai rossoneri e una svegliata all’incontro. Gli uomini di Pioli hanno avuto dopo pochi minuti la possibilità di segnare con Bakayoko, ma la conclusione è stata debole e centrale. Tuttavia non hanno perso la fiducia e su un cross magnifico di Kessie si è avventato Messias, segnando. Il Milan si è così vendicato della immeritata sconfitta di San Siro, nella gara di andata. Coraggio, vecchio e caro Milan, la strada è quella giusta".

Ora tutto si deciderà nell'ultima giornata, in programma il 7 dicembre alle ore 21. Il Milan ospiterà a San Siro il Liverpool, già qualificato come primo del girone. Ma la squadra di Klopp, come dimostrato contro il Porto, difficilmente farà sconti. Così come contro l'Altetico Madrid, il Milan ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Nell'altra gara, tra la squadra di Simeone e il Porto, sarà necessario un pareggio. In caso di vittoria degli spagnoli, il Milan dovrà comunque portare a casa la sua gara ma diventerà importante il confronto della differenza reti con l'Atletico, che attualmente vede avanti i rossoneri di un gol. L'unico risultato che condannerebbe la squadra di Pioli, indipendentemente dalla propria partita, sarebbe la vittoria del Porto.