Sacchi: “Atalanta portabandiera dell’Italia in Europa, il Milan invece…”

L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha parlato del Milan e della situazione che si è venuta a creare in Serie A.

Redazione Il Milanista

Arrigo Sacchi ha parlato al quotidiano La Stampa. Il noto ex allenatore e bandiera del club rossonero ha trattato della lotta Scudetto e ha ovviamente anche parlato di Milan.

Le sue parole sul Milan

"Sulla carta non è la più forte, ma gioca il calcio più vicino all’internazionalità, inoltre è squadra nello spirito e questo l’aiuta a esserlo nel gioco. Accanto ai giovani, interessanti, ci sono due o tre elementi maturi che però conservano entusiasmo e generosità. Hanno subito diversi infortuni, può capitare ma speriamo che la sfortuna non si accanisca: Stefano Pioli ne risentirebbe, non ha una rosa come quella del Napoli". Queste le parole di Arrigo Sacchi.

Arrigo Sacchi parla poi più in generale della Serie A

“ In Serie A i rossoneri non sono i più forti, ma hanno spirito di squadra. Il loro calcio come dicevo prima è quello più vicino all’internazionalità. Il Napoli ha una rosa più ampia e, se saprà trovare la continuità giusta, potrà davvero lottare fino in fondo. I nerazzurri hanno più qualità, ma meno coraggio del Milan. Non tutti gli uomini di Allegri sono funzionali alle sue idee in casa bianconera. La portabandiera dell’Italia è senza dubbio l’Atalanta perché tutti partecipano alla manovra e sanno esattamente cosa fare”. Queste le parole di Arrigo Sacchi a La Stampa. Arrigo Sacchi che ha fatto un riassunto per quanto concerne la situazione che si è venuta a creare in Serie A.

Tuttosport intanto elogia le prestazioni di Lorenzo Colombo

Al quotidiano torinese non sono sfuggite le belle prestazione del giovane centravanti del Milan in prestito alla Spal. Il giovane centravanti classe 2001 sta facendo un ottimo campionato sotto il punto di vista realizzativo. “Fenomeno Colombo: prenotato un posto nel Milan che verrà". Così il titolo che Tuttosport ha dedicato a Lorenzo Colombo. Per lui 5 reti in 12 partite in un campionato, quello cadetto, molto difficile e combattuto.