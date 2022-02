Sacchi: “Mercato Milan? Un acquisto può rompere l’armonia del gruppo”

Arrigo Sacchi, noto dirigente e opinionista sportivo è intervenuto ai microfoni del La Gazzetta dello Sport per parlare di Milan.

GIUDIZIO SUL MERCATO IN SERIE A – "Ci sono stati colpi importanti, adesso però tutti dovranno sottoporti alla prova del nove: quella del campo. Io, in ogni caso, non sono mai stato un fan del mercato di riparazione. Nelle squadre che ho allenato non ho mai chiesto un giocatore a metà stagione: può rompere l’armonia mentale del gruppo. E poi non volevo far spendere i miei dirigenti."