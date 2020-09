Sacchi: “Dispiaciuto per l’esonero di Boban, ma la strada è quella giusta. Ibra? Come Superman”

MILANO – L’ex allenatore del Milan e della Nazionale, Arrigo Sacchi ha commentato così alle colonne de “La Gazzetta dello Sport” il Milan di Pioli. Ecco le sue parole: “In estate vivo a Milano Marittima, frequentata da molti lombardi e tifosi milanisti. Lunedì pomeriggio alcuni di loro, tra un complimento e l’altro, mi hanno chiesto un parere sul Milan. Ho risposto: ‘Siamo sulla strada giusta, finalmente c’è coesione e condivisione al vertice del club’. Prima era impossibile allestire una grande squadra. Mi è dispiaciuto per l’esonero di Boban, grande giocatore, uomo intelligente e competente. Sono felice che sia rimasto Paolo Maldini, grandissimo ex e persona di alto livello: spero gli sia consentito di ingaggiare ancora qualche giovane per rendere la rosa ancor più competitiva. Ho sempre pensato che il club con la sua storia, le sue competenze, il suo stile, le sue visioni e norme venga prima della squadra, che a sua volta viene prima di qualsiasi singolo. Gazidis voleva ingaggiare Rangnick, bravo allenatore, ma avrebbe perso Paolo e Pioli, che stavano ottenendo ottimi risultati: avrebbe annullato le esperienze di un anno. L’a.d. ha cambiato idea, come fanno le persone intelligenti. In una squadra giovane c’è un grande ‘vecchio’, che non soltanto dà esperienza e personalità, ma anche una qualità straordinaria. Complimenti Ibra, vero Superman”.