Sacchi: Scudetto? Sarebbe un miracolo, bisogna solo dire grazie”

Le dichiarazioni dello storico allenatore rossonero sulla lotta scudetto e sulla situazione del Milan di Stefano Pioli.

Redazione Il Milanista

Tre squadre in piena corsa. Forse si è un po' defilato il Napoli, fermato dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, ma la lotta scudetto è apertissima. Il Milan rientra da Torino con un pareggio amaro, per 0-0, il secondo consecutivo per i rossoneri dopo la sfida contro il Bologna. Le difficoltà realizzative fruttano ai rossoneri solo 2 punti nelle ultime due partite di campionato e la maledizione delle medio-piccole sembra confermare ancora una volta il trend della squadra di Pioli.

I nerazzurri sono sotto di 1 punto con una partita da recuperare. Ritorna in voga il tema "dell'asterisco": il Milan è ancora in testa da solo ma con la sfida che i ragazzi di Simone Inzaghi devono recuperare contro il Bologna potrebbero tornare in testa. Il derby della stracittadina non finisce mai e sarà infuocato fino a fine campionato.

A fare il punto sulla questione è intervenuto Arrigo Sacchi, storico e rivoluzionario allenatore rossonero. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a LaGazzettaDelloSport sull'attuale momento vissuto dagli uomini di Stefano Pioli:

"Milan? Sta facendo un miracolo. Bisogna solo dire grazie. Dobbiamo imparare ad avere la capacità di giudicare quando i giocatori danno tutto quello che possono, anche ieri, correvano, ma correvano male, non sono più coordinati nei movimenti, stanno vivendo un momento di stanchezza. Leao è ancora acerbo, anche se ha delle grandi qualità, queste non sono confortate da uno spirito battagliero. Nel caso in cui il Milan vincesse lo scudetto sarebbe un miracolo".