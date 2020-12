Sacchi: “Colpito dall’entusiasmo dei giovani del Milan. Bravo Pioli, ma anche Paolo”

MILANO – Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato del Milan di Stefano Pioli. Ecco le sue parole: “A parte il vantaggio di cinque punti – ha affermato l’ex tecnico rossonero –, che non è un dettaglio trascurabile, mi sembra che il Milan sia la squadra più completa al momento. Mi spiego: i rossoneri sono già un collettivo, le altre stanno ancora lavorando per diventarlo. Del Milan mi colpisce l’entusiasmo dei giovani, il modo in cui sanno stare sul campo, la volontà di comandare il gioco e la capacità di fare pressing in ogni momento della partita: hanno energie da spendere, sono allenati bene. E qui bisogna dire bravo a Pioli. E poi si devono fare i complimenti a Maldini: Paolo ha costruito questa squadra azzeccando tutte le mosse e senza spendere quanto hanno speso le rivali. Non è una faccenda di poco conto”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<