Sacchi: “Le idee contano più dei soldi, Milan e Atalanta lo dimostrano”

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport non solo dei rossoneri. Le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato Arrigo Sacchi che ha detto: “Il momento delle italiane è difficile. In Europa siamo fuori dalla Champions League e ci aggrappiamo a Atalanta e Roma. Adesso è il momento di agire, si deve dare una svolta per ottenere quel cambiamento culturale e sportivo che aspettiamo da troppo tempo. Non vinciamo nulla in Europa con i Club dal 2010. Gli spagnoli ne hanno alzati 13 e gli inglesi 6. Poi vado a vedere i numeri e scopro che l’Italia dopo l’Inghilterra è la Nazione che ha speso di più. La nostra strada non è quella giusta”.

Ancora le parole di Arrigo Sacchi

“Le idee contano più dei soldi, l’esempio è l’Atalanta. Dobbiamo fare un salto culturale. Dobbiamo imparare a fare squadra in un Paese dove l’individualismo la fa da padrone. L’insegnamento ce l’ha dato l’Italia di Mancini. Gioco attrattivo e a spasso con i tempi. Il trionfo all’Europeo un capolavoro. Meno soldi e più gioco questo deve essere lo spirito. Bisogna creare un gruppo vincente. Atalanta e anche il Milan hanno idee che vanno in questo senso”.

Niccolò Ceccarini ha parlato di Milan

"Il Milan guarda al futuro e anche all’attacco dove presto potrebbero esserci novità. Il club rossonero, dopo aver valutato la candidatura di Belotti, ha deciso di virare su altri obiettivi e ora sta pensando a Origi e a Scamacca. Il primo non sta trovando spazio al Liverpool (vista anche la grande concorrenza in squadra), è in scadenza di contratto ed è sicuramente una bella occasione. La sensazione è che il club rossonero possa accelerare per trovare al più presto un accordo”.

Ancora Ceccarini sul mercato del Milan

“Il Milan valuta pure l’ipotesi Scamacca, anche se per il centravanti del Sassuolo resta in vantaggio l’Inter. Intanto non ci sono più dubbi su Kessié. Il suo addio (annunciato da tempo) ha ora anche una destinazione precisa. Il centrocampista ivoriano ha scelto il Barcellona. Decisivo anche il ruolo di Xavi, che lo considera importante per il progetto dei prossimi anni. Kessié sarà uno dei protagonisti della Liga spagnola, con un contratto di 4 anni a 6,5 milioni di euro a stagione. Rimanendo al centrocampo, Pobega rientrerà alla base. Oltre all’arrivo di Adli ci sarà un nuovo inserimento. Di Renato Sanches abbiamo già parlato. Piace anche Asllani dell’Empoli, classe 2002. Un giocatore estremamente interessante ma che ha già una valutazione importante". Queste le sue parole a Tutto Mercato Web.