Sacchi chiama Maldini: “Gli ho fatto i complimenti, mi ha rivelato che…”

Arrigo Sacchi, ex allenatore e dirigente sportivo, ha parlato di Milan e della lotta scudetto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

AUTOSTRADA MILAN PER LO SCUDETTO – «È così, ma a una condizione: che siano un gruppo, una squadra, undici uomini che attaccano e difendono, compatti, sinergici. Pioli, negli ultimi anni, ha aggiunto idee che vanno oltre il classico tatticismo italiano. In Europa e nel mondo si vince con la strategia, non con la tattica. E non soltanto nel calcio, ma nella vita. Il Milan ci sta provando, anche se non sempre mantiene le giuste distanze. Non è la squadra più forte, ma quella che più s’avvicina a un calcio di strategia».