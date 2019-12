MILANO – L’esperto di mercato di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato così di Caldara, ormai prossimo al rientro in campo dopo l’infortunio che lo tiene ai box da diversi mesi: “Gli infortuni così gravi hanno momenti di speranza, illusione e riflessione. È un po’ come Conti, ma prima di cambiare l’impostazione difensiva per fare spazio a Caldara ci penserei”.