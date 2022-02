Sandro Sabatini: “I nerazzurri si sono dimostrati superiori al Milan”

Il noto giornalista Sandro Sabatini è tornato a parlare del derby di Milano vinto dai rossoneri sabato sera

In esclusiva ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato il noto giornalista per SportMediaset Sandro Sabatini che tornando a parlare del derby della madonnina di sabato vinto in rimonta per 2-1 dal Milan contro l'Inter ha detto: "Il derby resta nella storia per la vittoria del Milan ma ci ha detto che al di là del risultato l'Inter è superiore. Per me la lotta Scudetto è tra Inter e Napoli".