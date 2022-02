Sabadini: “Donnarumma? I giocatori guadagnano una barca di soldi…”

L'ex giocatore rossonero Giuseppe Sabadini ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web. Sentite le sue parole

Giuseppe Sabadini ha parlato a Tutto Mercato Web delle parole di Gianluigi Donnarumma e ha detto: “Le cose mi sembrano abbastanza chiare, puoi anche avere certe pretese economiche ma è ovvio che certi ingaggi il Milan non li poteva dare. Donnarumma guadagnava già abbastanza per l'età che aveva e la società poi progressivamente si è rotta le scatole. E lui non poteva più tirare la corda: o accettava determinate condizioni o andava. Il Milan sapendo che era difficile che Raiola tornasse indietro, ha preso la sua decisione".

"Visto il comportamento che ha avuto, cosa dovevamo fare? Dovevamo mettergli un tappeto rosso e dirgli bravo? Non lo so. Io sono sempre stato milanista e da ragazzo rifiutai la Juve che mi aveva già opzionato. Andando a giocare con i bianconeri magari potevo disputare la Coppa del Mondo o vincere più trofei ma il mio cuore era rossonero e feci cadere l'opzione della Juve. Andai al Milan visto che facevo il tifo per i rossoneri fin da bambino. Oggi comunque i giocatori guadagnano una barca di soldi, non so cosa stiano a guardare al milione in più o meno. Sei comunque già sistemato tutta la vita". Queste le parole dell'ex calciatore del Milan Giuseppe Sabadini in esclusiva a Tutto Mercato Web.