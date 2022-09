Gullit fa 60: la leggenda Orange con un posto d’elite nella storia del Milan

1 settembre 1962 ad Amsterdam nasce uno destinato a diventare un simbolo della storia rossonera. I tifosi lo avevano ribattezzato "Tulipano Nero". Una storica figura del giornalismo italiano, come Gianni Brera, lo aveva soprannominato "Simba" per via della sua folta capigliatura. Tutti hanno in mente l'immagine di quelle treccine scure e quel sorriso sempre presente sul volto di Ruud Gullit. La leggenda olandese spegne oggi 60 candeline. Un campione e un personaggio iconico non solo sul rettangolo di gioco. Dal Pallone d'Oro vinto nel 1987 con dedica a Nelson Mandela, alle dichiarazioni piuttosto nette da parte di Arrigo Sacchi che lo ha definito il simbolo del suo Milan. Uno spirito libero come confermerebbero le sue tre mogli e sei figli. Un personaggio pieno di contraddizioni e senza dubbio un punto di riferimento per il calcio degli anni '80.