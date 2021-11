Milan , gli scontri diretti non fanno più paura agli uomini di Pioli

La squadra rossonera sembra essersi rigenerata. Affronta i big match con più serenità, consapevole di avere le caratteristiche per vincere

L'avvio di stagione dei ragazzi di Pioli è da incorniciare. I rossoneri hanno collezionato una sfilza di risultati utili e non intendono fermarsi. 10 vittorie e 2 pareggi nelle prime 12 giornate di campionato. I diavoli hanno raccolto ben 32 dei 36 punti disponibili. Il segreto degli uomini di Pioli è sicuramente la mentalità, la quale li spinge a dare sempre il massimo. Il gruppo sta prendendo consapevolezza nei propri mezzi , affronta le squadre a viso aperto, senza alcun timore reverenziale. Non c'è squadra che può intimorire i rossoneri, la palla è rotonda e nel calcio nessuna partita è scontata. Il mister infatti affronta le squadre di medio-bassa classifica con la stessa mentalità con cui affronta quelle al vertice, ovvero con il solo scopo di portare a casa la vittoria. A differenza del passato, dove il Milan affrontava le squadre con la speranza di vincere fino ad arrivare ad oggi, che le sfida con la consapevolezza di poterlo fare.

I risultati che provengono dagli scontri diretti, testimoniano l'ottimo andamento della squadra rossonera. Gli uomini di Stefano Pioli hanno giocato fino ad oggi contro: la Lazio vincendo 2-0, la Juventus 1-1, Atalanta nel successo per 2-3, Roma 1-2 ed infine il derby terminato con risultato di 1-1. In tutti questi big match, la squadra dei diavoli ha sempre risposto presente. 2 pareggi e 3 vittorie nelle 5 partite più importanti della stagione. La formazione di Milanello in tutte queste partite si è comportata in modo ottimale, dominando i match oppure sapendoli gestire all'esigenza.