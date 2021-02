Rummenigge sullo Scudetto: “Ecco qual è la favorita”

MILANO – Questa sera la Lazio riceverà allo stadio Olimpico il Bayern Monaco Campione del Mondo, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato il CEO del club bavarese, Karl Heinz Rummenigge, spendendo anche alcune parole sulla lotta Scudetto in Serie A: “Purtroppo per la sfida di questa sera abbiamo diverse assenze, alcune per infortunio e altre a causa del Covid. Ciononostante, abbiamo a disposizione una rosa ampia e forte. Non ho alcun dubbio sul fatto che possiamo fare bene nonostante qualche defezione. La squadra è molto motivata, abbiamo vinto la Champions League l’anno scorso e il Mondiale per Club qualche settimana fa. Ovviamente vogliamo dire la nostra anche quest’anno, cercando di arrivare sino in fondo”.

SU CIRO IMMOBILE – “Purtroppo col Borussia Dortmund non ha vissuto una stagione particolarmente positiva, anche perché è stato ingiustamente criticato. Quello è stato un anno difficile per tutto il Dortmund e mi è dispiaciuto per Immobile. Tuttavia, una volta tornato in Italia ha dimostrato di avere delle grandissime qualità e di saper fare la differenza. Stasera sarà molto bella la sfida fra lui e Lewandowski”.

SULLA SERIE A – “Domenica ho visto il derby fra Milan e Inter, ho fatto i complimenti al mio amico Beppe Marotta. L’Inter dopo qualche anno di sofferenza sta tornando alla grande ed è la favorita per la vittoria dello Scudetto. Mi auguro che posa riuscirci. Lukaku? E’ un attaccante molto forte, sta facendo una stagione bellissima. Mi piace il suo modo di giocare. Lavora per la squadra, segna parecchi gol ed è bravo anche a fornire assist per i compagni, come ha fatto proprio contro il Milan per Lautaro Martinez. Ogni tanto viene criticato in maniera ingenerosa, ma è bravo e non fa mai mancare il proprio contributo alla squadra”.