Ruiu: “Milan, niente alibi! Squadra troppo sicura di sè”

Marco Ruiu è intervenuto sulla partita di ieri sera disputata dagli uomini di Stefano Pioli. Gara conclusa con una sconfitta beffarda.

"Epilogo tremendo di una serata stortissima che, speriamo, non lasci troppo il segno. Di certo questi 3 punti persi contro lo Spezia rischiano di pesare nella rincorsa del sogno scudetto, ma non dovrebbero mutare troppo la stagione nell’inseguimento a quello che è il vero grande obiettivo della società rossonera, cioè il raggiungimento di uno dei primi 4 posti. Come avete appena letto, nella mia analisi della partita, ho occupato soltanto mezza riga con il controverso episodio dell’incredibile negazione della regola del vantaggio sul gol segnato da Messias. Non perché l’episodio non sia clamoroso e gravissimo. Anzi. La reazione immediata dell’arbitro, come sottolinea giustamente Pioli, è stata la più grande dimostrazione dell’errore epocale. Ma ho volutamente dato poco risalto al caso arbitrale perché il Milan, se vuole compiere davvero l’ultimo passo sul percorso per il raggiungimento dello status di grande squadra, non deve trovare alcun alibi per una sconfitta come questa. L’alibi non può essere le assenze, perché questa squadra sarebbe dovuta bastare e avanzare per battere la quintultima in classifica. L’alibi non può essere la stanchezza per le troppe partite. E l’alibi non può essere neanche l’”effetto Serra".