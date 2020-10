Rudiger: “Avevo la possibilità di lasciare il Chelsea, ma c’era poco tempo per concretizzare tutto”

MILANO – Ai microfoni del giornale “The Athletic” ha parlato Antonio Rudiger. Il difensore tedesco del Chelsea ha parlato della sua estate e del suo possibile addio all’Inghilterra: “Ho avuto un paio di offerte interessanti nelle ultime settimane di mercato. C’era la possibilità di andare a giocare in prestito, in modo da avere più minutaggio, ma per la mancanza di tempo l’affare non si è concretizzato. Anche io ho detto no, non ero pronto a mettere tutto in valigia perché ero stato escluso un paio di volte. Mi piace vivere a Londra, mi piace giocare con il Chelsea. Adesso tocca a me, continuerò a dare il massimo per convincere il mister“.